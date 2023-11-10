İstanbul'da Ata'ya saygı duruşu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde Cevizlibağ'da araçların durduğu ve vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu anlar havadan görüntülendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyetine intikal edişinin 85’inci yıl dönümünde Cevizlibağ’da araçların durduğu ve vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu anlar havadan görüntülendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’te ebediyete intikal etmesinin ardından 85 yıl geçti. İstanbul Cevizlibağ’da trafikteki tüm araçlar durarak sürücüleri aşağıya indi. Metrobüs duraklarında ve üst geçitte duran vatandaşlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.