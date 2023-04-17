İstanbul'da bakkala silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Kağıthane’de bir bakkala gece saatlerinde plakasız motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, 8 kurşunun isabet ettiği bakkalda yaklaşık 40 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Bakkal sahibi Hasan Kara, “Kimseyle bir husumetim yok, şüphelendiğim biri de yok” dedi.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 23.00 sıralarında bakkalın kepengini kapatan Hasan Kara ardından evine gitti. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra bakkalın olduğu sokağa plakasız motosikletle giren kasklı 2 saldırgandan biri, silahını çıkararak ateş açmaya başladı. Bakkala adeta kurşun yağdıran saldırgan ardından yokuş aşağıya inerek kayıplara karıştı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşlar dışarıya baktı ancak ne olduğunu anlayamadı.

Motosikletli saldırganlar bakkala kurşun yağdırdılar

Sabah saatlerinde bakkala gelen işyeri sahibi Hasan Kara, kepengi açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyerinin kurşunlandığını gören Kara, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin incelemesi sonrasında kepenkte 8 kurşun girişi olduğu tespit edildi. Bakkala silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin üstündeki kasklı iki şahıs bakkalın önüne geldiğinde birisi silahla ateş açıyor. Saldırganlar ardından yokuş aşağıya inerek gözden kayboluyor. Sesleri duyan bir vatandaş ise penceresini açarak dışarıya bakıyor.

“Kimseyle bir husumetim yok, şüphelendiğim biri de yok”

Olayla ilgili konuşan Hasan Kara, “Gece 11 gibi dükkanımı kapattım. Sabah 11 de geldim, kepengi açtım ve içeriye girdim. Baktığımda ise camlarını kırık olduğunu gördüm ve kepengi tekrardan kapattım. Kapattığım da kurşunlandığını fark ettim ve polise haber verdim. Sonrasında olay yeri inceleme ekibi geldi. Kimseyle bir husumetim yok, şüphelendiğim biri de yok. Bunun bir an önce meydana çıkmasını istiyorum. Şu an ben tereddüt içerisindeyim. Kasklı ve motosikletle geliyorlar, iki kişiler ama motosikletin plakası görünmüyor. Yaklaşık 5 yıl önce biriyle bir tartışmamız olmuştu. Başka bir sıkıntım yok. Zararım yaklaşık 40 bin lira civarındadır” dedi.

Polislerin ifadesine başvurduğu Kara, hiç kimseyle husumeti olmadığını ve kimseden şüphelenmediğini söyledi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.