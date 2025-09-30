İstanbul'da balıkçı esnafı bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayacak

İstanbul’da balıkçı esnafı, yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için, 1 günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayacak.

Beylikdüzü’nde Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen etkinlikte İstanbullu balıkçılar bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayacaklarını açıkladı. Düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kızılay ve sektör temsilcileri katıldı. Programda protokol konuşmaları sonrası dua edildi. Etkinlik sonunda Vali Gül, mezat alanını gezdi.

"Bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmak kıymetli"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu mesele sadece ekonomik imkanlarla 3 lira, 5 lira bir tarafa koymak değil. Safımızı belirlemek. Birlikte hareket etmek. Mazlumların yanında olmak. Zalimin karşısında olmak. Daha da önemlisi bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmak kıymetli. Geçen hafta içerisinde Esenler Belediyemiz yapmıştı. 15 bin 700 esnaf var. 15 bin 700 esnafın tamamı bir günlük kazançlarının bir kısmını bu işe ayırdılar. Bir şehrin tamamen bir konuda birlikte hareket etmesi çok görülen bir şey değil. Ama öyle bir zulüm var ki. Öyle bir zalimlik var ki. Öyle bir soykırım var ki. Zerre kadar kalbinde vicdanı olan, zerre kadar merhameti olan bir insanın böyle davranmama ihtimali yok. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Bu başka bir şey. Dünya tarihi birçok zalimlik görmüştür ama böyle bir zalimlik herhalde çok sayılıdır. Belki bu kadar şiddetlisini görmemiştir. Hepimiz şahitlik ettik. Allahtan duamız, Allah bu zalimliği yapan bu katillerin helak olduğunu da bize göstersin. Türkiye olarak bu anlamda geçmişimiz temiz. Durduğumuz yer temiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresine gidersek gidelim gücümüz nispetinde yanlışa yanlış, doğruya doğru. Zalime zalim, mazluma mazlum diyebilecek durumdayız. Millet olarak da karınca kararınca 7’den 70’e bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bunu yapmaya gayret ediyoruz" dedi.