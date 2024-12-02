İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranı yüzde 28,13'e düştü

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28,13’e düştü. Su seviyesi 9,37’ye gerileyen Alibey Barajındaki kuraklık havadan görüntülendi.

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13’e geriledi. İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu. Alibey Barajında yaşanan kuraklık havadan görüntülendi. Alibey Barajı içerisinde bulunan Kurt Kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 28,55

Darlık yüzde 29,52

Elmalı yüzde 58,07

Terkos yüzde 33,93

Alibey yüzde 9,37

Büyükçekmece yüzde 28,42

Sazlıdere yüzde 36,82

Istrancalar yüzde 29,42

Kazandere yüzde 8,51

Papuçdere yüzde 5,69"