İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Son 10 yılın en düşük su seviyesi

İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre megakentin içme suyu kaynakları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kent genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 27’ye kadar düşerken, bazı barajlarda kritik seviyelerin altına inildi. Ömerli Barajı’nda doluluk yüzde 18, Alibey’de yüzde 15, Kazandere’de ise yalnızca yüzde 1 olarak kaydedildi. Su seviyesi en yüksek baraj ise yüzde 50 ile Elmalı oldu.

Su seviyelerindeki gerileme, baraj diplerinde yıllardır biriken çöp ve atıkları da gün yüzüne çıkardı. Vatandaşların dikkatsizce attığı plastik şişeler, teneke kutular, poşetler ve evsel atıklar görünür hale gelirken, bazı bölgelerde ise araç lastikleri ve hurda parçalarının ortaya çıktığı gözlendi. Uzmanlar, bu durumun hem çevresel açıdan hem de içme suyunun kalitesi açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.