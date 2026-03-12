İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 45,95 oldu Mağlova Kemeri yeniden suyla buluştu

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından barajlarda doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 45,95 oldu. Mağlova Kemeri’nin bulunduğu Alibeyköy Barajı’ndaki su seviyesi yükselirken, tarihi kemerin ayaklarının bir bölümü sular altında kaldı.

İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son haftalardaki yağışların ardından yüzde 45,96 oldu. Özellikle Alibeyköy Barajı’nda su kotunun bir miktar yükselmesiyle birlikte, 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin alt kısımlarının suyla kaplandığı görüldü. Dronla görüntülenen kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tarihi kemer yeniden suyla buluştu

Yaklaşık 4 asırlık geçmişi bulunan Mağlova Kemeri, baraj seviyesinin yükselmesiyle birlikte yeniden suyla çevrelendi. Özellikle kemerin ayak kısımlarının su altında kalması, hem barajlardaki doluluk oranını hem de yağışların etkisini az da olsa gözler önüne serdi. Tarihi yapının suyla bütünleşen görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu.

Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı: yüzde 65,87

Darlık Barajı: yüzde 61,98

Elmalı Barajı: yüzde 86,87

Terkos Barajı: yüzde 29,27

Alibey Barajı: yüzde 35,94

Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88

Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38

Istrancalar Barajı: yüzde 36,09

Kazandere Barajı: yüzde 56,49

Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42"