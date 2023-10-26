İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü: Alibey Barajı'ndaki suyun rengi değişti

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul’da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.89 oldu. Alibeyköy Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 21.73’e kadar düştü. Dron ile çekilen görüntülerde barajdaki suyun rengini değiştiği görüldü.

Mega kent İstanbul kurak bir sonbahar mevsimi geçiyor. Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul’u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19.89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Alibey Barajı’nda suyun rengi değişti

Öte yandan İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 21.73 oldu. Suların çekildiği yerler ise dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ayrıca suyun renginin değiştiği, bazı yerlerde ise toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.

Alibey Barajı yüzde 21.73

Büyükçekmece Barajı yüzde 3.97

Darlık Barajı yüzde 31.18

Istrancalar Barajı yüzde 22.52

Kazandere Barajı yüzde 6.32

Elmalı Barajı yüzde 15.98

Ömerli Barajı yüzde 42.61

Pabuçdere Barajı yüzde 3.25

Sazlıdere Barajı yüzde 4.94

Terkos Barajı yüzde 9.43 ".