İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 70'in altına düştü

İstanbul’da etkili olan sıcak havanın etkisiyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 68.2 olarak güncellendi. Alibey barajında son durum havadan görüntülendi.

İstanbul’da son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlarında doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) verilerine göre 25 Haziran itibariyle yüzde 68.2 olarak ölçüldü.

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 83.18 ile Elmalı barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 22.7 Istrancalar Barajı’nda ölçüldü. Öte yandan İstanbul’un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 51.56 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde;

Ömerli yüzde 75.81

Darlık yüzde 72.96

Elmalı yüzde 83.18

Terkos yüzde 70.81

Alibey yüzde 51.56

Büyükçekmece yüzde 62.5

Sazlıdere yüzde 52.33

Istrancalar yüzde 22.7

Kazandere yüzde 67.84

Son olarak Pabuçdere Barajı ise yüzde 68.21 olarak kayıtlara geçti.

Alibey Barajı dron ile görüntülendi

Öte yandan son verilerde yüzde 51.16 doluluk oranıyla kayıtlara geçen Alibey barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, etkili olan sıcak hava nedeniyle Alibey Barajı’na etkisi yansırken barajda suların çekildiği kısımların yeşerdiği görüldü.