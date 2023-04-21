İstanbul'da bayram arifesinde hırsızlık kamerada: Askıdaki çamaşırları ve kapıdaki ayakkabıları çaldılar

Arnavutköy ve Başakşahir’de hırsızlar, kapı önüne kuruması için asılan kıyafetleri ve kapı önüne bırakılan ayakkabıları marka ve modellerine göre seçerek çaldı. Bayram arifesinde gerçekleşen hırsızlıklar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ve Başakşehir’de 19 ve 20 Nisan’da meydana gelen iki hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bayramdan hemen gerçekleşen olaylardan birinde hırsız, kapı önüne kuruması için asılan temiz çamaşırları çaldı. Diğer bir olayda ise kapı önüne bırakılan ayakkabılar başka bir hırsız tarafından marka ve modellerini bakılarak çalındı. Ayakkabıları yanındaki torbaya dolduran hırsız kaçarak uzaklaştı.