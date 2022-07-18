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İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu
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Dokuz günlük bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre Anadolu Yakasında saat 08.30’da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

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İHA
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