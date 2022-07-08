İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için 81 ile gönderilen genelge kapsamında kentteki trafik tedbirlerini arttırdı. Ekipler, havadan ve karadan denetimlerini gerçekleştirdi. Ana arterler başta olmak üzere farklı bölgelerde çok sayıda uygulama noktası kurulurken, denetimlere helikopterle de destek verildi. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi. Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çamlıca Gişeleri ve Mahmutbey Gişelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Öte yandan kural ihlali yapan araçlar, helikopterden tespit edilerek karadaki ekiplere bildirildi.