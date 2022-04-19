İstanbul'da bayram tatili öncesi otogarlarda bilet yoğunluğu

İstanbul'da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

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  • 19.04.2022 10:28
  • Güncelleme: 19.04.2022 10:50
İstanbul'da bayram tatili öncesi otogarlarda bilet yoğunluğu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

Ramazan Ayı’nın bitimine 12 gün kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, uygun fiyatla bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte fiyatların yükseleceğini düşünen vatandaşların aldığı biletler sonrası birçok otobüs firması ek seferler için çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise bilet fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

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“100 ile 200 lira arasında oynama olabilir”

Konuya ilişkin konuşan otobüs firması personeli Şaban Demir, “Sezon başladı. Önce okul tatili ardından bayram tatili geldi. Bu süreçte biletlerde 100 ile 200 lira arasında oynama olabilir. Şu an için araçlar zarar halinde ama bu sektör de devam etmek zorunda. Şu andaki güncel fiyatlar vatandaşları etkilemiyor. Araçlar dolu durumda. Bayram öncesi ilave araçlar da olacak” dedi.

“Uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi”

Bayram tatili için bilet alan Zeynel Öner, “Otobüs bilet fiyatları neredeyse uçak bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bayram öncesi sanırım biletlere yine zam gelecek. Biz de bilet aldık. İstanbul- Manisa arası şu an 275 lira” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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