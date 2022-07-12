SON
DAKİKA
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Joshua King, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar sahillere akın etti. Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turuna çıkmak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da bayramda vapur sırası yoğunluğu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Vatandaşlar bayramın son gününde Anadolu Yakası’na geçmek ve Boğaz turuna çıkmak isteyince yoğunluk iki katına çıktı. Vapurların üst kısımlarının bile dolduğu görüldü. Eminönü’nde vapur sırasına girenler havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Eminönü’ndeki balıkçılarda da bayram bereketi yaşandı. Balık ekmek yemek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk da kameraya yansıdı.

Hataylı olduğunu söyleyen Turgut Şahatoğlu, "Adalara gideceğiz inşallah bu sıra biterse. Daha önce de geldim. Ailece geziyoruz" dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Yasin Demir isimli vatandaş, "Boğaz turuna çıkalım, Adalara gidelim dedik. Bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu. Bülent Köse isimli başka bir vatandaş ise, "Ara sırada geliyordum. Bu kadar kalabalık görmedim" dedi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin