İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. E-5 kara yolu Bakırköy İncirli mevkiinde trafiğin rahatlıkla aktığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 6 oldu.

İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı. E-5 kara yolu Bakırköy İncirli mevkiinde trafiğin rahatlıkla aktığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 6 oldu.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı. Normal günlerde trafik yoğunluğunun neredeyse hiç bitmediği kentte İstanbullular trafiksiz bir bayram gününe uyandı. Bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü. E-5 kara yolu İncirli mevkiinde araçlar rahatlıkla ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 6 oldu.

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