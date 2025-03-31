İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı.
İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Edirne istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.