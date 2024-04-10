İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Megakentin geniş caddeleri ve kavşakları, adeta boş bir sahneye dönüştü. Tatilin başlamasıyla birlikte, birçok İstanbullu, güneşin ve ailelerin yanında olmanın keyfini çıkarmak için şehir dışına doğru yol aldı. Bu ani göç, normalde kalabalık olan İstanbul sokaklarında beklenmedik bir ferahlık yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cep trafik verileri, sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun neredeyse sıfıra yaklaştığını gösterdi. Cevizlibağ ve Bakırköy gibi tipik olarak trafiğin yoğun olduğu bölgeler bile boş kaldı. Gökyüzünden çekilen görüntüler, normalde araçların adeta birbirine kenetlendiği yolların şaşırtıcı derecede boş olduğunu gözler önüne serdi.

İstanbul'un bu anlık sessizliği, şehir sakinlerine nadir bir fırsat sunuyordu: Daha az stres, daha az gürültü ve daha az trafikle geçen bir gün. İstanbul'daki bayram tatili, şehrin karmaşasından kaçmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunarken, aynı zamanda şehrin güzelliklerinin tadını çıkarmak için de benzersiz bir atmosfer oluşturdu.