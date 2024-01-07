İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

İptal edilen seferler:

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Moda-Kabataş

Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Maltepe-Adalar.