İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı Arnavutköy’de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.
İstanbul’da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy’de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.