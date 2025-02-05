İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu görüldü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu görüldü.

İstanbul’da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

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