İstanbul'da beklenen kar yağışıyla birlikte balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor

İstanbul’da geçtiğimiz hafta fırtınadan dolayı yükselen balık fiyatları düşüşe geçti. Tezgahlardaki en ucuz balık 150 TL ile hamsi, istavrit ve çinekop oldu. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışıyla birlikte fiyatların düşeceğini ve balıkların lezzetli hale geleceğini söyledi.

Marmara’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına, balık piyasasında fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Bu hafta ise geçtiğimiz haftaya göre balık fiyatları 50 TL’lik bir düşüş yaşadı. Tezgahların en uygun balığı kilosu 150 TL ile hamsi, istavrit ve çinekop oldu. Balıkçılar, ilerleyen günlerde beklenen kar yağışının, deniz suyunun sıcaklığını düşürerek balıkların yağlanmasına ve daha lezzetli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Balıkçılar, bu dönemde balık tüketiminin daha da artabileceğini söyledi.

“İlerleyen günlerde kar yağarsa daha lezzetli balık yeriz”

Balığın sert havayı sevmediğini belirten balıkçı Savaş Düzenli, “Bunu geçen hafta yaşadık, balıkçılar ava çıkamadı ve fiyatlar arttı. İlerleyen günlerde kar yağarsa daha lezzetli balık yeriz. Şu sıralar çinekop çıkmaya başladı. Kar yağarsa çinekop daha da çoğalacaktır. Beklentimiz şu anda böyle ama fiyatlarda da oynama olabilir. Fiyatlar haftalardır aynı devam ediyor. Şu anda Hamsi 150 TL, istavrit 150 TL, çinekop 150 TL, lüfer 200 TL, levrek 100 TL, çupra 100 TL, palamut 150 TL. Önümüzdeki günlerde kar yağdığı zaman balıklar yağlanacaktır. Vatandaş ise cebine göre alıyor. İstanbul’da balık kadar ucuz ve sağlıklı bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Ete göre balık daha iyi”

Balık almaya geldiğini ifade eden bir vatandaş, “Pazarı gezdim levrek almaya karar verdim. Biraz fazla aldık o yüzden indirim yaptılar. 100 TL yerine 90 TL’ye aldım. Ete göre balık daha iyi. Fiyatlar biraz pahalı tabi. Çok yiyemiyoruz fırsat buldukça balık yemeye çalışıyoruz" dedi.