İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış Üsküdar sahilinden görüntülendi.

İstanbul'da beklenen yağış başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur yağışı başladı. Yağış Üsküdar sahilinden görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur yağışı başladı. Yağışlar boğaz çevresinde etkisini gösteriyor. Gece yarısı başlayan yağmur yağışı Üsküdar sahilinden görüntülendi. Yağışın gün boyu ve 13 Mart Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.