İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileri ile doldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar dükkanlara doğru koştu. O anlar Çengelköy’de görüntülendi.