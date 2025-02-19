İstanbul'da beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi

İstanbul'da kar yağışının ardından Arnavutköy ve Başakşehir'de kartpostallık manzaralar oluştu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'da beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İstanbul’da kar yağışının ardından Arnavutköy ve Başakşehir’de kartpostallık manzaralar oluştu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı mest eden görüntüler oluşturdu. Dron kamerasıyla havadan çekilen görüntülerde ağaçların üzerine ve ormanlık alanların beyaza büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntüler görenleri mest etti.

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