İstanbul'da bilgisayar hırsızları kamerada

İstanbul’da girdikleri ev ve işyerlerinden bilgisayar çalan biri kadın 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Kağıthane ve Şişli’de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iyi giyimli olan şüpheli kadının, girdiği dükkanda masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtığını gördü. Kimliği tespit edilen şüpheli ve suç ortağı gözaltına alındı. Şüpheli Arzu Y. (24) ile Mustafa Y.’nin (27) sorgusu yapıldı. Arzu Y.’nin daha önceden 30, Mustafa Y.’nin ise 11 suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüphelinin Kağıthane ve Şişli’deki 7 iş yeri ve 2 evden daha hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin son işlerinde çaldıkları bilgisayarın sahibine teslim edildiği öğrenildi.