İstanbul'da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, kaçak olarak yurda getirilen 320 bin telefon aksesuarı ele geçirildi, olaya ilişkin 5 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Fatih ilçesinde telefon aksesuarları satan iş yerlerine ait 9 depoda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarlarının bulundurulduğu ve el altından piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekiplerce önceki gün 9 depoya düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık (bluetooth kulaklık), 945 taşınabilir batarya (powerbank), bin 500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 başlık, kablo ve şarj setleri, bin 600 telefon çantası ve askısı, 900 dünyaca ünlü markalara ait etiket, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablo olmak üzere toplamda 320 bin 973 gümrük kaçağı aksesuar ele geçirildi. Ele geçen emtiaların piyasa değerinin 750 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçu kapsamında başlatılan ve işlemleri tamamlanan 4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.