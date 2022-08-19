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İstanbul'da bir binayı yüzlerce kene istila etti

Arnavutköy'de bir bina kene istilasına uğradı. Binanın dış duvarlarında görülmeye başlanan keneler daire içlerine kadar girdi. Yüzlerce kenenin sardığı bina da yaşayan kişiler ise endişelenerek kendisini dışarıya attı.

İstanbul'da bir binayı yüzlerce kene istila etti
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Arnavutköy’de bir bina kene istilasına uğradı. Binanın dış duvarlarında görülmeye başlanan keneler daire içlerine kadar girdi. Yüzlerce kenenin sardığı bina da yaşayan kişiler ise endişelenerek kendisini dışarıya attı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde bulunan bir bina dün sabah saatlerinde kene istilasına uğradı. Binanın dışını saran keneler daha sonra daire içlerine kadar yayıldı. Bina da yaşayanlar büyük panik yaşadı. İçerisinde küçük çocuklarında bulunduğu 13 kişinin yaşadığı apartman sakinleri dışarı çıktı. Apartmanda yaşayan, Gülçiçek Pişket “Küçücük hayvan nereden geldi birisi mi attı bilemiyoruz ki. Ben zaten yaşlıyım çocuklar var korkudan dışarıya çıktım, dışarıda oturdum. Sabaha kadar rahatsızlandım burada hayvan dolu, hep pislik ondan da olabilir. Ben hem yaşlıyım hem hastayım” dedi.

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Yine apartmanda yaşayan ve keneleri fark eden Semra Pişket , “Sabah biz keneleri fark ettik burada hayvanlar var onlardan kaynaklımı bilmiyorum artık içeriye kadar girmişler zaten, çocuklarımız da dışarıya çıkıyorlar tedirgin olduk” şeklinde konuştu.

İHA
Editör

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