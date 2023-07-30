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- İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul’da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.