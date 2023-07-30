İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Proline

İstanbul’da bir iş yerinde kurşun yağdırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına yol açan zanlılardan M.Ö., polis ekiplerince yakalandı.