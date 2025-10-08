İstanbul'da bir kez daha L'Etape Türkiye by Tour de France heyecanı yaşanacak

İstanbul, Türkiye’de ikinci kez 12 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) amatör serisi L’Etape Türkiye by Tour de France heyecanını yaşayacak.

Dünya’nın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Tour de France’ın amatör serisi L’Etape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak. L’Etape Türkiye 2025 parkurlarında bisikletçiler Asya’dan Avrupa’ya kıtalararası bir yarış deneyimi yaşayacak.

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da bu önemli organizasyon hakkında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"İstanbul, böylesi zorlu bir organizasyonu gerçekleştirmeye hazır"

Geçtiğimiz yıl serisi L’Etape Türkiye by Tour de France’ın ilkini gerçekleştirdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Kafkas, "Tour de France dünyadaki en güçlü markalardan bir tanesi, spor alanında. Artık iki yıldır Türkiye’de bir stratejik iş birliği yapmış durumdayız ve Türkiye’yi sporla markalamak için büyük bir çaba içerisindeyiz. L’Etape Türkiye by Tour de France’ın en büyük özelliği ise birçok branşta ayrı amatör sporcuların burada yarışabiliyor olması ve binlerce sporcunun start aldığı bir organizasyon. İletişim gücü çok yüksek bir organizasyondan bahsediyoruz. L’Etape serisi dünyada yaklaşık 20 ülkede gerçekleşiyor ama kıtalararası geçiş özelliğiyle seri içerisindeki en iddialı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Burada da gün geçtikçe organizasyonu büyütmek istiyoruz. Türkiye’nin bu konuda çok ciddi bir altyapısı var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu liderliğinde 40 kurumla birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla biz böylesi zorlu bir organizasyonu gerçekleştirmek için İstanbul olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız iki denizi de aynı anda görmüş olacak"

Ömer Kafkas, parkurun İstanbul’un etkileyici manzaraları arasında gerçekleşeceğini de belirterek, "Ana yerleşkemiz Beykoz Spor Ormanı. Orada çok büyük bir spor ormanımız var. Orası bizim ilk start alanımız ve aynı zamanda EXPO alanımız. Buradan başlayan macera spor ormanından sonra hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne geçiyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçişini tamamladıktan sonra Seyrantepe bölgesinden tekrar ikinci kez köprüyü geçerek Kavacık üzerinden Riva’ya devam ediyor. Burada sporcularımız iki denizi de aynı anda görmüş oluyor. İstanbul’un bütün yeşilini, doğasını, ormanını, şehrini, köy yaşamını tamamını bu 105 kilometrelik parkurda yaşamış oluyorlar. 105 kilometrenin zorlu olduğunu düşünen sporcularımız içinse 50 kilometre civarında bir kısa parkurumuz var. Kısa parkurumuz da yine kıtalar arası geçişi, bu heyecanı yaşıyor. Sporcularımız için aslında en büyük hedeflerden, en büyük güzelliklerden ve kazanımlardan biri de tamamen trafiğe kapalı olan bir parkurda yüksek güvenlikli bir şekilde sürebilmeleri. Burada da biz böylesi kitlesel organizasyonlarla bisikletin farkındalığını artırmak istiyoruz. Yani bisikletin aslında çok büyük bir dünya olduğunu ve bu dünyanın çok etkileyici bir unsur olduğu ve gerçekten hak ettiği yere farkındalık anlamına ulaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Organizasyonda neredeyse 50 ülkeyi ağırlıyoruz Türkiye’de"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile stratejik bir işbirliklerinin bulunduğunu aktaran Kafkas, "TGA desteğiyle, organizasyonumuz Türkiye’de 3 ayrı kanalda tam 4.5 saat aralıksız olarak hem yarış hem ödül töreni yayınlanıyor. Bununla birlikte de yine burada hem TGA’nın desteğiyle 80 ülkede 180 kanalda organizasyon yayınlanıyor ve geçen seneki çıktılarımızda toplam geçen yılın tamamında 2.8 milyar iletişim aldı organizasyonumuz. Bu sene bu rakamı 3 milyar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bu organizasyonlar Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Organizasyonda neredeyse 50 ülkeyi ağırlıyoruz Türkiye’de. Bu organizasyon ve bu yayınlar vesilesiyle de Türkiye’de ne kadar güzel işlerin yapıldığını bütün dünyaya bir gösterme fırsatı buluyoruz" dedi.

"Spor ekonomisinden en yüksek payı almayı hedefliyoruz"

Kafkas, L’Etape Türkiye by Tour de France’ın ekonomik açıdan da büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Ömer Kafkas, "Spor, spor turizmi dünyada milyar dolarlara varan bir güç. Spor turizminden tüm ülkeler aldığı pastayı büyütmeyi amaçlıyor. İşte tam olarak bu ürünlerle yani Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, İstanbul Maratonu olsun, Türkiye’nin çıkardığı güçlü işlerle biz de dünyada spor turizminden ve bu ekonomiden en yüksek payı almaya çalışıyoruz. Çünkü 2 bin kişi start alıyor ailesiyle. Bütün bunları ağırlamanız için 30-40 tane otele ihtiyacınız var. Bu insanlar haftalar öncesinden İstanbul’a geliyor, antrenmanlara başlıyor. Burada aslında gerçekten hem organizasyon bazında hem de konuk bazında iki ayrı alanda ciddi bir bütçe söz konusu. Bu sayılar artıkça, organizasyonların kalibrasyonları genişledikçe Türkiye tabii ki spor turizminden ve bu ekonomiden daha büyük bir pay alacak. Çünkü biz bugün Van Gölü’nün etrafına bir şey koysak da bu çok iyi bir sonuç alıyoruz. Coğrafyamız, altyapımız bunlara çok müsait ve dolayısıyla ekonomik anlamda çok büyük bir işten bahsediyoruz ve Türkiye için bütün bunları üst üste koyduğumuzda ciddi bir kazanım" cümlelerine yer verdi.

"Bütün İstanbulluları Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz"

78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, son olarak tüm İstanbulluları 12 Ekim Pazar günü Beykoz Spor Ormanı’na beklediğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu heyecana herkesi ortak olmaya bekliyoruz. 2 bine yakın sporcu belki burada start alacak ama biz özellikle çocuklarımıza, gençlerimize bunun örnek olması için gerek yarışma, gerek de izleyici olarak da bütün İstanbulluları Beykoz Spor Ormanı’na bekliyoruz. Gerçekten onları bir görsel şölen bekliyor."