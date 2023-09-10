İstanbul'da bir tırda 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurdukları tırda 15 ton kaçak etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

15 ton etil alkol ele geçirildi

Alınan bilgi kapsamında yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya’ya taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu. Tır sahibi H.G. ve araç şoförü M.K. isimli şahıslar yakalandı. Tırda yapılan aramalarda, kolilenmiş vaziyette 15 ton etil alkol ele geçirildi. 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.