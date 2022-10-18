İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar dahilinde, “Kamu Sağlığına Karışı İşlenen Suçlar” başlıklı Türk Ceza Kanununun 185 ve 186 Sayılı Maddelerine Muhalefet niteliğindeki ürünlerin üretimi, depolanması ve satışının engellemesine yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. 17 Ekim tarihinde Beylikdüzü ilçesinde depo olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işyerine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 13 bin 700 adet sahte deterjan, 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.