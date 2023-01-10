İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul’da Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama yaptı. Denetimde kurallara uymayan3 sürücüye toplamda 12 bin 192 TL ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Levent TEM Otoyolu Ankara istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde, araçlar teker teker durdurularak belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 3 sürücüye abartı egzoz, çakar tertibatı bulundurmak ve emniyet şeridini ihlal etmekten toplamda 12 bin 192 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.