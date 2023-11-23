İstanbul'da çakar kullanan sürücüye 4 bin 64 TL ceza

İstanbul’da düzenlenen huzur uygulamasında narkotik köpeği araçları didik didik aradı. Usulsüz çakar kullanımından bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Kontroller sırasında usulsüz çakar kullanımından bir sürücüye 4 bin 64 TL ceza yazıldı. Uygulamaya narkotik köpeği de katılarak araçları didik didik aradı.