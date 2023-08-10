İstanbul'da çifte silahlı saldırı kamerada: Yürürken saldırıya uğradı

Kağıthane’de yanına yaklaşan bir otomobilin içindekiyle tartışan genç, tartıştığı şahıs tarafından baldırından vuruldu. Olaydan 1 saat sonra aynı şahıs yolda yürüyen bir başkasını da arkasından gelerek bacağından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan İ.H.K. (17) cadde üzerinde beklemeye başladı. O esnada gencin yanına 34 GKF 896 plakalı bir otomobil yanaştı. Aracın yanına yaklaşan K., ile araçtaki tartıştıktan sonra K. aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sonra araçtan inen bir şahıs, K.’yı baldırından vurarak yaraladı. Şahsın aracı takip ettiği anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ise çalışma başlattı.

Bacağından vuruldu, neye uğradığını şaşırdı

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra Nurtepe’de yürüyen Aydın K.’nin (43) arkasından bir şahıs koşarak yanına geldi. Ardından saldırgan tabancayla K.’yı 2 el ateş ederek bacağından silahla yaraladı. Saldırı anı kameralara yansırken, neye uğradığını şaşıran Aydın K. yere yığıldıktan sonra tekrardan ayağa kalktı. Saldırgan ise hızla geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Olay anı ise kameralara anbean yansıdı. Emniyette “yaralama” suçundan çok sayıda kaydı bulunan yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane Asayiş polisi yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki olayda da kullanılan otomobilin plakasının 34 GKF 895 olduğunu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda araca bir cadde üzerinde durduran polis, “Tefecilik”, “Yağma”, “Kasten Yaralama” ve organize suçlardan çok sayıda kaydı olan Ekrem U.’yu (40) yakalandı. Olay esnasında aracı kullanan şahsın kendisi olduğunu itiraf eden Ekrem U.‘nun yanındaki şahsın da emniyette “gasp” “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.Ş.K.’nın (17) olduğu öğrenildi.

Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı

Bunun üzerine çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, M.Ş.K.‘yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen M.Ş.K. çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilin sürücüsü Ekrem U. ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.