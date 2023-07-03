İstanbul'da cinayetle biten silahlı saldırı kamerada: Dakikalarca konuşup kurşun yağdırdı

Kağıthane’de cadde üzerinde duran otomobile yanaşan saldırganların, dakikalarca konuştuğu 21 yaşındaki gence kurşun yağdırıp öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili polis ekiplerinin, zanlıların kimliğini tespit ettiği öğrenildi.

Kağıthane Nurtepe’de dün saat 20.30 sıralarında meydana gelene olayda, cadde üzerinde duran bir otomobile, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (21), vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalışmıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın detayları ortaya çıkarken, yaşanan o saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dakikalarca konuşup kurşun yağdırdı

Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden bir otomobilin yanına bir şahıs geliyor. Dakikalarca araçtakilerle konuşan şahıslar ardından silahlarını çekiyor. Aracın içerisindeki gence kurşun yağdıran şahıslar kaçıyor. Araç sürücüsü ise can havliyle olay yerinden uzaklaşıyor. Çevrede ise panik yaşanıyor.

Kimlikleri tespit edildi

Öte yandan, polis ekipleri olaydan sonra görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada zanlıların kimliğinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.