İstanbul'da cinayetle sonuçlanan yabancı mafya hesaplaşmasının şifreleri çözüldü

Edinilen bilgiye göre, Türk Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, çete savaşlarını Balkanlar’dan Türkiye’ye taşıyan Sırp ve Karadağ merkezli 2 hasım yeraltı örgütünün kanlı hesaplaşmasında çarpıcı bir operasyona daha imza atıldı. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in, ezeli düşmanı olarak görülen Karadağ merkezli “Kavac” adlı bir başka yeraltı örgütü tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Polis ilk olarak eşinin ifadesine başvurdu

Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranırken saldırıda yaşamını yitiren Sırp çete liderinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Öldürüldüğünde üzerinden “Predrag Popoviç” adına düzenlenmiş sahte pasaport bulunan Vukotiç’in, hasmı olan Kavac’ın lideri R.Z. tarafından Türkiye’deki bir başka suç örgütünün üyelerine para karşılığı öldürttüğü öne sürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Vukotiç’in vurulduğu sırada yanındaki eşi Maşa Misic’in ifadesini aldı. Misic, eşiyle birlikte Ataköy’de kaldıkları adresten yola çıkarak Zincirlikuyu’daki ünlü bir AVM‘ye hareket ettiklerini, Mecidiyeköy viyadüğündeyken yanlarına yaklaşan ve üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletten silahla ateş edildiğini anlattı. Misic, 2018’de Türkiye’den sınır dışı edilen Vukotiç’in 2021’de illegal yollardan geri İstanbul’a geldiğini anlattı.

Son 8 yıldaki kanlı hesaplaşmanın bilançosu: 50 ölü

Saldırının düzenlendiği otomobilin sahibinin Juvon Vukotiç’in inanıp güvendiği ve dışarıda bir yere gideceği vakit çağırdığı bir tanıdığı olduğunu söyledi. Interpol’le yazışmalar yapıldı. Skaljari ve hasmı Kavac şebekesinin kendi aralarındaki husumetin uyuşturucu kaynaklı kavga olduğu ve son 8 yılda karşılıklı kanlı hesaplaşmalarda 50’ye yakın kişinin öldüğü bilgisine ulaşıldı. Öldürülen Sırp Vukotiç’in çete savaşlarının kurbanı olduğunu değerlendiren emniyet ekipleri, cinayetin arkasındaki sırrı çözmek için günlerce sokaktaki KGYS ve güvenlik kameralarını ve inceledi.

Otomobilde 3 ayrı GPS bağlantılı takip cihazı bulundu

Önce Juvon Vukotiç’in içinde bulunduğu otomobili mercek altına alan polis, delil çalışmalarında çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Söz konusu otomobilde ikisi aracın altında, biri bagaj bölümündeki döşemeye gizlenmiş 3 ayrı GPS bağlantılı takip cihazı bulundu. Güvenlik ve istihbarat birimleri, eylemin sanılanda daha organize ve planlı olduğu kanaatine vardı.

Bin 700 saatlik görüntü analizi yapıldı

Motosikletli saldırganların olay yerine geldikleri ve cinayetin ardından bölgeden kaçtıkları güzergahta 200’den fazla güvenlik kamera kamera görüntüleri toplandı. Toplanan güvenlik kamera kayıtlarından yaklaşık bin 700 saat görüntü analizi yapan polis, ilginç bir ipucu elde etti. Öldürülen Sırp çete liderinin İzmir plakalı bir otomobille takip edildiği anlaşıldı. Vukotiç’in yaşadığı Ataköy’deki bir evin önünden itibaren maktulün içinde bulunduğu aracın 3 dakika gerisinde kalan otomobilde biri kadın 2 kişinin olduğu belirlendi. Takip eden otomobildeki “şüpheli” kişilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Zanlılardan birinin F.Y., yanındaki kadının ise E.T. olduğu saptandı.

Takibi yapan araç içindekiler İzmir’den

Araçta bulunan şüphelilerden F.Y.’nin İzmir merkezli çıkar amaçlı bir suç çetesi lideri B.C.’nin yakın adamı olduğu ileri sürüldü. Yurt dışında firar ettiği anlaşılan ve Interpol aracılığıyla Karadağ’da yakalatılan B.C.’nin adamı F.Y. takibe alınırken, cinayette tetiğe bastığı öne sürülen şüphelinin ise E.S. olduğu belirlendi. Kolluk kuvvetleri, kurbanın içinde bulunduğu aracı takip eden otomobildeki F.Y. ile tetikçi arasında irtibatı tespit etti. Faillerin saldırının ardından başka bir bölgede bir araya geldikleri iddia edildi. Yine zanlı F.Y.’nin Karadağ kökenli 2 kişiyle de bağlantılı olduğu öne sürülürken, o iki ismin ise Kavac çetesi yöneticileri R.Z. ve Z.P. olduğu iddia edildi. Toplanan delillerin ve bilgilerin ışığında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli daha saptandı.

Cinayetin planını yapan zanlı Gürcistan’a kaçmak üzereyken yakalandı

İnceleme ve soruşturma devam ederken, cinayetin merkezinde bulunduğu ileri sürülen F.Y.’nin Artvin‘in Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçmeyi tasarladığı bilgisine ulaşıldı. Organize polisi tarafından toplanan bilgi ve delillerin ardından hemen operasyon kararı alındı. 19 Eylül’de İstanbul, İzmir, Zonguldak, Alanya ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Kavac suç örgütüne liderlik eden Karadağ kökenli R.Z., onun yardımcısı olduğu ileri sürülen Z.P., tetikçi E.S., eylemin planlayıcısı olduğu iddia edilen F.Y. ile kız arkadaşı E.T.’nin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kanlı hesaplaşmanın kökleri, Valensiya Limanı’nda kaybolan yarım ton kokaine dayanıyor

4 gün önce yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheliler emniyette sorgulanırken, cinayeti Kavac adlı mafya yapılanmasının başındaki R.Z. ve Z.P.’nin azmettirdiği öne sürüldü. İddiaya göre 2 isim Vukotiç’in öldürülmesi için B.C.‘min elebaşı olduğu çeteye 1 milyon 500 bin avro para verdi. İnfaz ihalesinin ardından F.Y., kız arkadaşı ve E.E. ile 4 ay önce İzmir’den İstanbul’a geldi. Interpol aracılığıyla İtalya’da yakalanıp tutuklatılan firari suç örgütü elebaşı Barış B.’min adamları ile görüşme yapılarak infaz ihalesi bu guruba verildi. Motosikletli infaz timleri olduğu öne sürülen B.’nin adamlarının da eylem talimatı üzerine Sırp suç ağı Skaljare’nin lideri Vukotiç’i öldürdüğü iddia edildi.

Sorgudan sonra mahkemeye çıkarılacaklar

Kavac ile Skaljare adlı iki hasım mafya yapılarının, uzun süreden beri birbirlerine düşmanlık ettikleri, söz konusu suç ağlarını İstanbul’da karşı karşıya getiren olayın gerisinde ise 2014 yıkında İspanya‘nın Akdeniz’e kıyısı olan Katalan bölgesi şehirlerinden Valensiya Limanı’nda kaybolan yüklü miktardaki kokainin bulunduğu öne sürüldü. Sekiz yıl önceye dayanan kanlı hesaplaşmalarda çıkan silahlı çatışmalarda, her iki taraftan şu ana kadar 50‘ye yakın kişinin öldüğü kaydedildi. Ülkesinde İnterpol tarafından aranan ve ezeli düşmanı Jovan Vukotiç’i İstanbul’da Türkiye uyruklu sokak çetelerine para karşılığında öldürttüğü tespit edilen Kavac lideri R.Z. ile yanındaki yardımcısı Z.P.’nin, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları ve yakalandıklarında üzerlerinde farklı ülkelere ait 6 sahte pasaport ele geçirildiği aktarıldı.

Uyuşturucu mafyasının etkili olduğu Sırbistan ve Karadağ’daki iki hasım suç örgütünün Türkiye’deki kanlı hesaplaşmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor. Azmettirici konumda bulunan R.Z. ve yardımcısı Z.P. ile tetikçi E.S.’nin yanısıra kanlı infazda zincirleme parmağı olan diğer 9 zanlının, ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.