İstanbul'da çocuğa alkol içiren şahıs yakalandı

İstanbul’da sokakta çocuğa alkol içiren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam bir grup genç, sokakta alkol içilmesi yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol almıştı. Gençler daha sonra bir çocuğa alkol içirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, yaşı küçük şahsa alkol içirmeye çalışan şahsın F.İ. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs bugün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada “Kasten Yaralama” ve “Tehdit-Hakaret” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.