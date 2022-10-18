İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul’da farklı adreslerde, farklı tarihlerde işlediği iş yerinden hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık gibi suçlardan aranan yabancı uyruklu Akaki Gogaladze (36) isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden çıkan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bazı ürünler nedeniyle şüphelinin evinde arama yapıldı.

Evde yapılan aramada, 1 adet elektrikli scooter, 3 adet cep telefonu, 1 adet beyaz renkli 37 numara kadın spor ayakkabısı, adet 43 numara erkek botu, 1 adet gümüş renkli kutu içerisinde erkek kol saati, 1 adet siyah deri görünümlü bileklik, 1 adet kadın kolyesi, 1 adet siyah güneş gözlüğü, 3 adet kıyafetlerde bulunan güvenlik aparatları, farklı marka ve modellere ait bisiklet aparatları, farklı markalara ait kadın kol çantaları, farklı markalara ait üzerlerinde barkod bulunan sıfır giyim eşyaları ele geçirildi.

Evde yapılan arama esnasında evde bulunan ve hakkında ifadeye yönelik 3 adet aranma kaydı ve bir adet kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Gıto Bagaturıa (24) isimli şahıs da yakalandı. Şüphelilerden Akaki Gogaladze adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.