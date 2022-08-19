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İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı.

İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentin birçok noktasında ‘Narkotik Dar Alan Uygulaması’ yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından ‘Narkotik Dar Alan Uygulaması’ yapıldı. Kentin birçok noktasında yapılan uygulamalara katılan ekipler, önceden belirlenen kontrol noktalarında şüpheli buldukları araçları durdurdu. Ekipler, sürücülerin üst ve araç içi aramaları ile Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Uygulamaya, Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

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İHA
Editör

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