İstanbul'da D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İstanbul’da D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.45 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde Harem istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 JB 6372 plakalı otomobil sağ şeritten sol şeride geçerken aynı istikamette seyreden 34 GCA 65 plakalı otomobile ve yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden 34 MUJ 460 plakalı otomobile de çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğuna neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.