İstanbul'da dağıtılan 'GaZZete' İsrail'in yaptığı katliamda öldürülen gazetecilerin sesi oldu

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam sırasında hayatını kaybeden gazeteciler için İstanbul’da eylem yapıldı. Basın açıklamasının ardından organize eden grup, öldürülen basın mensuplarının hayat hikayelerinin yer aldığı “GaZZete” isimli gazeteyi dağıttı.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik saldırılarının artması ile bütün dünyadan Filistin’e destek mesajları geldi. İsrail aleyhine yapılan eylemlerden biri de Filistin İçin Gazeteci Dayanışması’nın düzenlediği eylem oldu. İstanbul’da Beşiktaş Meydanı dahil olmak üzere Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Üsküdar’da da basın açıklaması yapan grup, saldırıların başladığı günden beri 97 gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çekti.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Dayanışma Sözcüsü Hayrünisa Çiçek, "İsrail’in işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaracak yegane insanlar gazetecilerdir. İsrail’in bu soykırımına direnen gazetecilerdir ciddi baskılarla karşı karşıya bırakıldı ya da işinden kovuldu. Kullanılan fosfor bombalarının izlerini Filistinli gazeteciler dünyaya gösterdi. Adından önce ölüm tarihi yazılan bebekleri Filistinli gazeteciler gözler önüne serdi. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97’ye ulaştı. Savaş bölgelerinde çalışan gazeteciler Uluslararası Sözleşmelere göre korunur dokunulmazdır. İsrail, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra basın özgürlüklerini de hiçe saymaktadır. Gazeteci öldürerek hakikatları gizleyemezsiniz. İşte bu yüzden tek sayı çıkardığımız GaZZete’mizi öldürülmesine rağmen direnmeye devam eden gazetecilere adıyoruz” diye konuştu.

"2. Dünya Savaşı’nda daha az gazeteci öldü"

Hayrunisa Çiçek’in ardından konuşan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise “Bugün burada sesimizi duyurmak için bizimle olan herkese teşekkür ederim. Gazze’de var olan şey bir savaş değil bir katliam, bir soykırım. Bu soykırımı gösterecek gazeteciler İsrail için her zaman hedef olmuştur. Bu kadar kısa sürede 97 gazetecinin öldürülmesinin ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatmak için şu örnekleri verebilirim, 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüştür ve 69 gazeteci öldürülmüştür. Vietnam Savaşı 20 yıl sürmüştür ve bu sürede 63 gazeteci hayatını kaybetmiştir. ABD Dışişleri Bakanı ’bu gazetecilerin bilerek öldürüldüğüne dair bir kanıt yoktur’ diyor. Gazeteci arkadaşlarımızdan destek istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından gazeteyi dağıtan ve destek fotoğrafı veren grup sessizce meydandan ayrıldı.