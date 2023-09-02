İstanbul'da DEAŞ'a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri belirlenen bir hücre çökertildi. Baskında yakalanan biri Kırgızistan, diğeri Suriye uyruklu 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesi sınır ötesinde ve yurtiçinde çok yönlü olarak devam ederken, İstanbul’da DEAŞ’a kritik bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütle bağlantılı 2 kişiyi takibe aldı. Suriye ve Irak’taki çatışma sahasında faaliyet gösteren DEAŞ militanlarına askeri malzeme toplayıp lojistik destek sağladıkları ileri sürülen Kırgızistan ve Suriye uyruklu şüphelilerin her adımı büyüteç altına alındı.

Kırgızistan ve Suriye uyruklu

Soruşturma savcısından alınan talimatın ardından dün operasyon için düğmeye basıldı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda gece saatlerinde emniyet güçleri tarafından İstanbul’da bir eve baskın düzenlendi. DEAŞ’ın Suriye ve Irak koluna askeri malzeme temin etmekle suçlanan ve lojistik destek sağladıkları iddia edilen Kırgızistan uyruklu N.U. ve Suriye uyruklu E.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 2 kuşkulu sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne götürülürken, DEAŞ mensuplarınca kullanılan evde yapılan aramalarda ise keskin nişancı dürbünü, taktik silah lazerleri ve bu cihazlara ait elektronik materyallerin yanı sıra çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi.

DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde gözaltına alınan N.U. ve E.M.K.’nin, örgütün lojistik birimiyle doğrudan bağlantılı oldukları değerlendiriliyor.

Zanlıların çatışma bölgelerine gönderilmek üzere topladıkları askeri malzemeleri nereden temin ettikleri irdelenirken, biri Kırgızistan, diğeri Suriye uyruklu 2 şüphelinin Türkiye’deki irtibatları araştırılıyor.

Polisteki sorgularında DEAŞ terör çeteleriyle ilişkilerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli, TEM şubedeki ifade işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk oldu.

İkisi de tutuklandı

İki yabancı, çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve “Örgüte Yardım ve Yataklık ”suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, El Nusra ile birlikte bölücü örgüt PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG, FETÖ/PDY ile DHKP-C’nin de içinde bulunduğu tüm örgütlere karşı çok boyutlu bir mücadele stratejisi yürütüyor.