İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Yalova’daki saldırı sonucu 3 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler de olmak üzere 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’da gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 29 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet Sig Sauer marka tabanca, 1 adet Canik marka tabanca, 180 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.