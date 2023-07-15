İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta alkollü şahıslar ile mahalleli arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Tabancalar ve av tüfeği mermileri havada uçuşurken film sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla girdikleri sokağa park eden alkollü bir grup, uygunsuz hareketler sergilemeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahısları uyarırken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirler gerilirken iki taraf da birbirine silahla ateş etmeye başladı. Sokakta çıkan çatışmada mermiler havada uçuşurken, kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışmada ateş eden mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B. ekiplerce yakalanıp gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hamit C.’nin üzerinden olayda kullandığı 1 adet içinde fişek bulunmayan kurusıkı tabanca, Cüneyt B.’den ise yine olayda kullanmış olduğu yarı otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Dehşet veren çatışma anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar"

Olayı evinden gören Ozan Can Kutuk, "Olayı binamızdan bakarak görebildik. İlk olarak sokakta bağrışmalar oldu. Bir şeyler olacağını zaten bağrışmalardan anladım. Bir grup silahlı kişiler, olayın yaşandığı yere geldiler. Ellerindeki silahlarla karşılıklı çatıştılar. Olayda yaralanan görmedim. Şahıslar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi.