İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi

Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.

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  • 08.04.2022 10:06
  • Güncelleme: 08.04.2022 13:21
İstanbul'da denizdeki kirlilik dron ile görüntülendi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarındaki kirlilik dron ile görüntülendi. İnce uzun bir şerit halinde gözüken kirlilik müsilaj olarak yorumlandı.

Marmara Denizi’nde Yenikapı ve Zeytinburnu açıklarının küçük bir kısmının kirlendiği görüldü. Özellikle gemilerin etrafında daha yoğun bir kirliliğin olduğu gözlerden kaçmadı. İnce uzun bir çizgi şeklinde görülen kirliliğin müsilaj olabileceği iddia edildi.

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İHA

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