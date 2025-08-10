İstanbul'da deprem anı kamerada

Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Büyükçekmece'deki bir erkek kuaförünün dolaplarının sallandığı görüldü.

İstanbul'da deprem anı kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’de meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Büyükçekmece’deki bir erkek kuaförünün dolaplarının sallandığı görüldü.

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. İstanbul’da hissedilen depremin şiddeti Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerindeki dolapların ve sandalyelerin sallandığı görüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb