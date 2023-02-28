İstanbul'da deprem önlemleri: Kağıthane Devlet Hastanesi de taşınacak

Son günlerde meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul’da da önlemler artırılmaya başlandı. Hastanelerin depreme karşı ne kadar dayanaklı olduğu araştırılırken, dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatılmıştı. 2005 yılında yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi de incelenmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kağıthane Devlet Hastanesi’nin Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınarak hizmete devam edeceğini açıkladı. Yakın zamanda taşınacak olan Kağıthane Devlet Hastanesi dron ile görüntülendi.

“Yıllardır hep buraya tedavi olmaya geldik”

Tahliye kararı ile ilgili konuşan bir kadın “Hastanenin içine girmedim oğlum ve kızım resim attı tahliyemi oluyor görmek için geldim. Yıllardır hep buraya tedavi olmaya geldik tahliye kararını duyunca şaşırdım. 2003 yılında depremden sonra yapıldı hastane. Depremden sonra yapıldığı için sağlam olması gerekiyordu. Hastane bize çok yakındı şimdi bu hastane tekrardan olana kadar zorluk çekeceğiz” dedi.

“Güçlendirme kararı alınması daha doğru olurdu”

Tahliye kararı ile ilgili konuşan esnaf “Bu kadar millet ne yapacak burada bu kadar esnaf var. Güçlendirme kararı alınması daha doğru olurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 yıl önce yapmış burayı. Depremden sonraki yönetmeliğe göre yapılmadı neden bu şekilde yapıldı. Kağıthane halkı şimdi çevredeki hastanelere mi gidecek bizim durumumuz ne olacak. Bu hastanedeki doktorlar nereye gidecek onları geleceği ne olacak. Kağıthane 80 bin nüfuslu bir ilçe bu kadar insan nereye gidecek güçlendirme çalışması yapılması gerekirdi. Kağıthane’deki tek hastane bu Seyrantepe Hastanesinde yeterli doktor sayısı yok. 8 yıl önce riskli raporu verilmiş ama onun üstüne gidilmemiş. Bu zamana kadar bir güçlendirme yapılmamış İBB böyle mi çalışıyor. Buranın halkı ne olacak? Bende burada esnafım bizim halimiz ne olacak” ifadelerini kullandı.

“Esnafın hali ne olacak onu da düşünmek lazım”

Başka bir esnaf vatandaş ise “Ben mahallenin bir genci olarak çocukluğum buralarda geçti. Eskiden park alanıydı daha sonra hastane yapıldı çok güzel bir atılım. Anlamadığım konu yapılan bu yeni yapı nasıl çürük çıkar. Çevredeki halk ve esnaf bu durumdan olumsuz etkilenecek güçlendirme çalışması yapılması daha doğru olur. Çok yoğun bir hastane buraya gelene kadar tahliye kararı verilecek daha eski yapılar var. 45 senelik binalardan deniz kumu çakıl kumu çıkan binalardan karot almak gerekir. Esnafın hali ne olacak onu da düşünmek lazım Allah herkese yardım etsin” dedi.