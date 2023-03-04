İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları dikkat çekti

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır yaraları sarmaya çalışırken, İstanbul’da eski yapılardaki satılık daire fiyatları dikkat çekti. Deprem ve jeoloji uzmanlarının İstanbul’da 2030 yılına kadar büyük bir deprem beklendiği yönündeki görüşleri akıllara yapı sağlamlığı konusunu getiriyor.

Uzmanlar, muhtemel İstanbul depreminde Marmara Denizi’ne yakın sahil kesimlerinin riskli bölge olarak tanımlıyor. Bunlar arasında Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Pendik, Maltepe gibi ilçeler yüksek risk barındıran yerler olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar depremde yapı sağlamlığı kadar zemin yapısını da önemli bir etken olarak görüyor. Uzmanlara göre belirtilen ilçelerdeki zemin zayıf ve kayalardan oluşmuyor. Buradaki yapıların normalden daha kuvvetli ve depreme uygun olarak inşa edilmesi elzem olarak görülüyor. Ancak bahsedilen ilçelerde 30 yaş üzeri binalarda satılık daire fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Bazı ilçelerde bodrum kat daireler 500 bin liradan satılmaya çalışılıyor.

Örnek; Avcılar’da 31 yaş üstü 2+1 ve 1+1 daireler ilan sayfalarında 780 bin liradan alıcı arıyor. Küçükçekmece’de giriş kat 1+1 daire 680 bin liraya, 2+1 başka bir daire ise 775 bin liradan satılıyor. Yine deprem riski yüksek olan Büyükçekmece’de sahil kesiminde 2+1 tipi daire 1,5 milyon liraya ilanlarda yer alıyor.

Anadolu yakasında da durum farklı değil. Deprem riski yüksek olan Pendik sahil kesimde iki odalı daire 1 milyon 400 bin liraya, Maltepe’nin denize yakın kısmında ise aynı tip daireler 1 milyon 250 bin liradan alıcı bulmaya çalışıyor.

Fay nereye kadar uzanıyor?

İstanbul Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer aldığında risk açısından 2 ve 3. grupta bulunuyor. İstanbul’un üzerinde bulunduğu hat Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi’nin açıklarına kadar uzanıyor. İBB tarafından hazırlanan 39 ilçeye ait deprem tehlikesi ile kentsel üst yapı-altyapı ve unsurlarının risk analizleri ve haritalamalar ‘İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi’ ile ortaya kondu.