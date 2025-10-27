İstanbul'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İstanbul’un birçok ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşayarak sokağa döküldü.

