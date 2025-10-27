İstanbul'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. İstanbul’un birçok ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar, panik yaşayarak sokağa döküldü.