İstanbul'da dev kruvaziyer yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da Galataport ve Sarayburnu Limanı’na aynı anda yanaşan dev kruvaziyer gemileri dikkat çekti. Adeta yüzen şehirleri andıran gemilerin oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına yansıdı.

Turizmin önemli unsurlarından biri olan kruvaziyer gemileri İstanbul Boğazı ve tarihi yarımadada dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Galataport ve Sarayburnu Limanı’na demirleyen dev yolcu gemileri, boyutları ve kapasitesiyle görenlerin ilgisini çekti. Aynı anda 4 büyük kruvaziyer gemisinin limanlarda bulunması havadan çekilen görüntülerde net şekilde görüldü. Galataport ve Sarayburnu limanına yanaşan gemiler arasında yer alan Norwegian Viva, Norwegian Cruise Line filosunun 2023 yılında hizmete giren modern gemileri arasında bulunuyor. Yaklaşık 294 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip gemi yaklaşık 3 bin 200 yolcu kapasitesiyle öne çıkıyor. Geniş güverteleri, balkonlu kamaraları, spa alanları ve su kaydıraklarıyla dikkat çeken geminin Akdeniz rotasında sefer yaptığı biliniyor.

Liman bölgesinde görüntülenen bir diğer gemi Costa Fortuna oldu. 272 metre uzunluğundaki İtalya bayraklı kruvaziyer gemisinin İstanbul’dan ayrılarak İzmir rotasına doğru seferler yapıyor. 2003 yılında inşa edilen geminin yüzlerce kabini ve geniş yolcu alanlarıyla kruvaziyer turizminde önemli gemiler arasında yer aldığı belirtildi.

Sarayburnu Limanı’nda görüntülenen Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi ise yaklaşık 193 metre uzunluğu ile dikkat çekti. Palau bayraklı geminin İstanbul’un ardından Yunanistan’ın Rodos Adası’na seferler düzenliyor.

Dev gemiler binalardan yüksek görüntü oluşturdu

Havadan çekilen görüntülerde limanlara yanaşan kruvaziyer gemilerinin çevredeki birçok binadan daha yüksek olduğu görüldü. Aynı anda bulunan dev yolcu gemileri İstanbul siluetiyle birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.