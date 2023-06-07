İstanbul'da doğal gazı açıp evini yakan kişi, vücut geliştirme şampiyonu çıktı

İstanbul’da yaşadığı evin doğal gazını açıp yakarak intihar etmeye çalışan, ardından ise balkona atlayan kişinin vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç olduğu ve 14 Nisan’da da evini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks sitede meydana gelen olayda bir kişi yaşadığı evin doğal gazını açarak evi intihar etmeye çalışmış, ardından ise balkondan atlamış ve site sakinleri tarafından darp edilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Şahsın 30 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç olduğu öğrenilirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Genç ise ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Genç’in 14 Nisan’da Avcılar’da da yaşadığı evde eşyalarını yakmaya çalıştığı öğrenilirken ve psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. Onur Genç’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.